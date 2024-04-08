Haberler Gündem Haberleri İşte liderlerin Ramazan Bayramı programları! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel...
Giriş Tarihi: 8.4.2024 14:00 Son Güncelleme: 8.4.2024 14:11

İşte liderlerin Ramazan Bayramı programları! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Bayram boyunca resmi programı bulunmayan Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile Ankara dışında geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek.

AA
İşte liderlerin Ramazan Bayramı programları! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram boyunca resmi programı bulunmuyor. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile Ankara dışında geçirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramda İstanbul'da olacak.

DEVLET BAHÇELİ VE ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak.

MERAL AKŞENER VE FATİH ERBAKAN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramı İstanbul'da geçirecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları bayramda Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da olacak.

MUSTAFA DESTİCİ VE TEMEL KARAMOLLAOĞLU

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'da karşılayacak. Karamollaoğlu, bayramın üçüncü günü 12 Nisan Cuma genel merkezde partililerle bayramlaşmak için buluşacak.

ÖNDER AKSAKAL VE GÜLTEKİN UYSAL

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da geçirecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bayramda memleketi Yalova'nın Elmacık köyünde olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise bayramı ailesiyle Ankara'da karşılaması bekleniyor.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bayramın ilk gününü Ankara'da, sonraki günlerini ise Diyarbakır ve Batman'da geçirecek.

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İşte liderlerin Ramazan Bayramı programları! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel...
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