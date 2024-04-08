Liderlerin bayram programı belli oldu | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Bayram boyunca resmi programı bulunmayan Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile Ankara dışında geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek.
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