Tatilin ilk gününde acı tablo 651 kaza 9 ölü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk günü meydana gelen trafik kazalarında 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 47 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı. Tatilin ilk 24 saatinde 651 trafik kazası meydana gelirken 411 bin 588 araç denetlendi. Ayrıca 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi ve 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Hayatla yarışılmaz" açıklamasında bulundu.İstanbul'da TEM Otoyolu geçişinde Dudullu geçişinde seyir halinde olan boş yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Düzce'nin Gölkaya ilçesinde 2 otomobil 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kaza kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın sonucunda motosiklet kullanıcısı hayatını kaybetti.Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kontrolü kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü çarpmanın etkisiyle yaralandı. Gaziantep otoyolunda kontrolden çıkan 2 TIR polis aracına çarptı. Kazada 3'ü polis 4 kişi yaralandı.Mardin'in Artuklu ilçesinde ise hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.İstanbul Yenibosna Basın Ekspres yolunda İstanbul Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü bariyere çarparak devrildi. 6 polis yaralandı.Sultangazi'de seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı.Elazığ'da hafif ticari aracın temizlik kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.Mardin'in Nusaybin ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 3 yaşındaki Şerzan Botan Abay yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.Adıyaman'da, Adıyaman- Kahta yolunun 30'uncu kilometresinde hafriyat kamyonu ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobildeki Fırat Yılmaz (19) ve Furkan Geyik (23) hayatını kaybetti.Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyon ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Yüce Sami (56) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. SÜRÜCÜ 15 YAŞINDAAntalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde, ehliyetsiz, kamyon sürücüsü 15 yaşındaki çocuğun çarptığı motosikletin sürücüsü barmen Tolunay Tatar (30) hayatını kaybetti.