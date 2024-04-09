Ticaret Bakanı Bolat algı operasyonlarına noktayı koydu: Jet yakıtı iddiası büyük bir iftiradır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'den, Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in hedef ülkeler listesinden çıkartıldığını anımsatan Bolat, Ticaret Bakanlığının, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdığını söyledi.

Söz konusu ürünler içinde gıda, tıbbi ürünler, ilaç, mutfak eşyası, konfeksiyon gibi insanların temel ihtiyaçlarının kapsam dışı bırakıldığını dile getiren Ömer Bolat, "Gelişmelere göre devletin ilgili kurumları değerlendirmeleri yaparlar ve Ticaret Bakanlığı olarak bunları biz ya da Dışişleri Bakanlığımız kamuoyuyla paylaşırız." diye konuştu.

İsrail ile ticaretin özel şirketler tarafından yapıldığının altını çizen Bolat, Ticaret Bakanlığının ticareti yapan bir kuruluş olmadığını, söz konusu ticaretin yüzde 99,9'unun özel şirketler tarafından yapıldığını bildirdi.

"JET YAKITI İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR"

Bolat, Türkiye'den İsrail'e jet yakıtının, askeri uçaklara satılıyormuş gibi yansıtıldığını belirterek "Türkiye'de uçak yakıtı satan iki özel akaryakıt şirketi var. İsrail'den Türkiye'ye çok sayıda turist geldi. Sivil uçuşlar bir müddet devam etti. Uçuşlar, birkaç ay önce iptal edildi. İsrail'e satılan yakıt, İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye'ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu, Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in askeri uçaklarına benzin satılıyormuş gibi lanse edilmesini iftira olarak nitelendiren Bolat, şöyle devam etti:

"Jet yakıtı iddiası büyük bir iftiradır. Vatandaşlarımız, siyaset istismarcılığı anlamında yapılan bu iftiralara kanmasın. Filistin davasına en büyük hizmetleri yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetlerine, devlet yöneticilerine karşı iftirayı yapmak, günahların en büyüdüğüdür."