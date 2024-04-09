SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı duyurdu! İsrail’e ihracat kısıtlandı

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması geldi. Bakanlık, "Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir. İsrail, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır." ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanlığının İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor.

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