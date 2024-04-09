SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dünyada Türkiye, İsrail’e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı canlı yayında İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması ve gündemdeki diğer gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İsrail'e yönelik uluslararası olarak bugüne kadar bir ambargo kararı alınmadığını belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin adımlarına vurgu yaptı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satırbaşları:

"DÜNYADA TÜRKİYE, İSRAİL'E İLK AMBARGOYU UYGULAYAN ÜLKE OLDU"

Başkalarını beklemeden tam 42 bin ton yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmayı başardık. Bütün dünyada Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu.

Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. Filistin ile yaptığımız ticaret İsrail limanları üzerinden gerçekleşiyor. İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail'e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere sınırlandırma getirdik.

Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler.

FİLİSTİN'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Bugün Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüştüm. Kendisi bugüne kadar gösterilen destek nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza şükran duyduklarını söyledi. Bu kararla Türkiye'den Filistin tarafına ticaretin de etkilenebilecek olmasına karşın, bu kararın asıl hedefinin İsrail'in saldırganlığını durdurma, acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamanın hedeflendiğinin farkında olduklarını dile getirdiler ve bundan dolayı teşekkürlerini belirttiler.

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