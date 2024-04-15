300 bin yükümlüye elektronik takip

Adalet Bakanlığı bir süredir üzerinde çalışılan Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi'nde (BİOSİS) sona yaklaştı. Önümüzdeki dönemde ihalesi yapılıp Türkiye genelinde uygulanmasına başlanacak BİOSİS şöyle işleyecek:Türkiye genelinde denetimli serbestlik kapsamında bulunan yaklaşık 300 bin yükümlü rızaları olması durumunda cep telefonları veya kendilerine ait başka bir elektronik cihaz üzerinden takip edilebilecek.Yükümlülerin telefon ya da benzer elektronik aletlerine sistem yüklenecek.Biyometrik doğrulama yöntemleri ve GPS özellikleri kullanılarak takip yapılacak. Böylece saha personeline gerek olmaksızın takip yapılması da sağlanmış olacak.Denetimli serbestlik uygulaması kapsamına girenler, her gün gidip karakola imza vermekten ve konutunu terk etmeme veya alkol kullanımı izleme ünitesi bulundurma gibi zorunluluklardan kurtulacak.Yükümlü bulunduğu yerde kimliğini cihazlarında yüklü sistem ile doğrulayabilecek. Örneğin kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında, yükümlünün çalışması istenilen yerde olup olmadığı belirli aralıklar ile konum almak ve biyometrik verisini tanımlamak suretiyle kontrol edilebilecek.Sistem uyuşturucu suçlarında da kullanılabilecek.