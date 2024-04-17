Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda net mesaj: Biz bitti demeden bitmez"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Mart yerel seçimlerinin ardından düzenlenen ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere dair önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kimse heveslenmesin. Şunu herkes görsün ve bilsin ki biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Medyadan, sosyal medyadan, televizyon ekranlarından AK Parti'ye ayar vermeye çalışanlara kesinlikle rıza göstermeyiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
İman varsa imkan var dedik, Allah büyüktür dedik, en hüzünlü anlarımızda Allah'ın yardımı yakındır dedik. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Şimdi bakıyorum AK Parti'nin son yerel seçimde aldığı oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor, bir taraf olumsuz karamsar bir tablo çiziyor, teşkilatlarımızın moralini bozmaya yönelik bir kampanya yürütüyor.
BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ
Şunu çok net ifade etmek isterim. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Bunlar, nereden nasıl geldiğimizi, nereye yürüdüğümüzü anlamamışlar. Bu hareketin kökleri çok derinde ve ufku çok geniş bir hareket olduğunu kavrayamamışlar. Şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir.
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Biz bitti demeden bitmez" | Video
Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz. Heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri. Biz üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Her alanda muazzam bilgi birikimine, tecrübeye sahibiz. Biz seçmenin mesajını okuruz, doğru okuruz, gerekeni yaparız. Arızaları düzeltir, eksikleri giderir tekrar yola koyuluruz.
AK PARTİ'YE AYAR VERMEYE ÇALIŞANLARA KESİNLİKLE RIZA GÖSTERMEYİZ
Kimse sevinmesin, kimse umutlanmasın, kimse farklı hevesler peşinde koşmasın. Biz buradayız. Bu seçim sonuçlarını bir fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya, AK Parti'nin dengelerini bozmaya kalkışanları da gayet iyi biliyoruz, gayet iyi görüyoruz. Eleştiri tamam, özeleştiri tamam ama AK Parti'yi özellikle fedakarlık abidesi olan AK Parti teşkilatını eleştiri ya da özeleştiri maskesi altında hırpalamaya kalkışanlara da asla müsaade etmeyiz. Medyadan, sosyal medyadan, televizyon ekranlarından AK Parti'ye ayar vermeye çalışanlara kesinlikle rıza göstermeyiz. Milletimiz dışında hiç kimsenin yönlendirmesine ihtiyacımız yok. Partimizin ilgili kurulları her türlü detayı değerlendiriyor. Buradan muhalefete de ekmek çıkmaz.
AK Parti üzerinden kendilerine şahsi ikbal devşirme emelleri olanlara da ekmek çıkmaz. Bakanlarımız, siz değerli milletvekillerimiz, bütün teşkilatımız bugünden itibaren hep birlikte halkımızın içine gireceğiz, başımız dik, özgüvenimiz yüksek, umudumuz tam bir biçimde milletimize hizmeti sürdüreceğiz.
Başkaları ne yaparlarsa yapsın biz işimize bakacağız, önümüze bakacağız, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu nasıl gerçekleştiririz buna bakacağız. Menzile kilitlenmiş ok misali hedeflerimize odaklanacağız. Çok açık söylüyorum bu harekette şımarıklık olmaz, bu harekette milletten, milletin değerlerinden, milletin ahvalinden, milletin gündeminden kopma asla olmaz.