Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Biz bitti demeden bitmez" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "AK Parti'nin son yerel seçimde aldığı oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor, bir taraf olumsuz karamsar bir tablo çiziyor. AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Kimse heveslenmesin. Şunu herkes görsün ve bilsin ki biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz." ifadelerini kullandı.