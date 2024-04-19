Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır’da DEM skandalı! Meclis toplantısında Türk Bayrağını kaldırdılar
Giriş Tarihi: 19.4.2024 15:54 Son Güncelleme: 19.4.2024 16:08

Diyarbakır’da DEM skandalı! Meclis toplantısında Türk Bayrağını kaldırdılar

Mardin’de DEM Partili Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında okunmayan İstiklal Marşı’nın ardından bir skandalda Diyarbakır’da yaşandı. DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak’ın başkanlık ettiği meclis toplantısında salon içerisinde yer alan Türk Bayrağı kaldırıldı.

SABAH
Diyarbakır’da DEM skandalı! Meclis toplantısında Türk Bayrağını kaldırdılar

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ahmet Türk'ün yaptığı Mardin'de, AK Parti Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenme talebi DEM Parti tarafından reddedildikten sonra çıkan tartışmada, AK Partili meclis üyelerinin telefonları zorla ellerinden alınmaya çalışılmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında AK Partili meclis üyeleri İstiklal Marşı'nı okurken DEM Partili meclis üyelerinin oturdukları yerden kalkmamıştı. DEM Belediyeleri'nde üst üste yaşayan skandallara bir yenisi daha eklendi.

KAYYUM DÖNEMİNDE SALONA BIRAKILAN TÜRK BAYRAK KALDIRILDI

DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın başkanlık ettiği meclis toplantısının yapıldığı salonda Türk Bayrağı kayyumlar döneminde salona bırakıldı. Ancak DEM Partinin belediyeyi kazanmasının ardından önceki gün Belediye Başkanı Bucak'ın katıldığı ilk belediye meclis toplantısında, salona kayyum tarafından bırakılan Türk Bayrağı kaldırıldı.

KALDIRILAN HEYKELİN AÇILIŞINI YAPTILAR

Öte yandan, DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesinde yeni yönetimin ilk işi çatışmalarda öldürülen PKK'lı kadın teröristlerin anısına yapılan kadın heykeli açmak oldu. Açılışa PKK'lıların annelerinden oluşan ve "Barış Anneleri " ismini verdiği kadınlar katıldı.

Mardin'de Ahmet Türk ve DEM'li üyeler kriz çıkardı... İstiklal Marşı okumak istemediler, saygı duruşuna durmadılar

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Diyarbakır’da DEM skandalı! Meclis toplantısında Türk Bayrağını kaldırdılar
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