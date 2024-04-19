Diyarbakır’da DEM skandalı! Meclis toplantısında Türk Bayrağını kaldırdılar

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ahmet Türk'ün yaptığı Mardin'de, AK Parti Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenme talebi DEM Parti tarafından reddedildikten sonra çıkan tartışmada, AK Partili meclis üyelerinin telefonları zorla ellerinden alınmaya çalışılmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında AK Partili meclis üyeleri İstiklal Marşı'nı okurken DEM Partili meclis üyelerinin oturdukları yerden kalkmamıştı. DEM Belediyeleri'nde üst üste yaşayan skandallara bir yenisi daha eklendi.
KAYYUM DÖNEMİNDE SALONA BIRAKILAN TÜRK BAYRAK KALDIRILDI
DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın başkanlık ettiği meclis toplantısının yapıldığı salonda Türk Bayrağı kayyumlar döneminde salona bırakıldı. Ancak DEM Partinin belediyeyi kazanmasının ardından önceki gün Belediye Başkanı Bucak'ın katıldığı ilk belediye meclis toplantısında, salona kayyum tarafından bırakılan Türk Bayrağı kaldırıldı.
KALDIRILAN HEYKELİN AÇILIŞINI YAPTILAR
Öte yandan, DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesinde yeni yönetimin ilk işi çatışmalarda öldürülen PKK'lı kadın teröristlerin anısına yapılan kadın heykeli açmak oldu. Açılışa PKK'lıların annelerinden oluşan ve "Barış Anneleri " ismini verdiği kadınlar katıldı.