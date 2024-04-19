Diyarbakır’da DEM skandalı! Meclis toplantısında Türk Bayrağını kaldırdılar

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ahmet Türk'ün yaptığı Mardin'de, AK Parti Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenme talebi DEM Parti tarafından reddedildikten sonra çıkan tartışmada, AK Partili meclis üyelerinin telefonları zorla ellerinden alınmaya çalışılmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında AK Partili meclis üyeleri İstiklal Marşı'nı okurken DEM Partili meclis üyelerinin oturdukları yerden kalkmamıştı. DEM Belediyeleri'nde üst üste yaşayan skandallara bir yenisi daha eklendi.