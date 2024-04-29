Son dakika | MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyonlar: 15 terörist etkisiz! Aralarında sözde yöneticiler de var...

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hassas şekilde planlanan operasyon sonucu, TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan 15 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi.