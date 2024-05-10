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Giriş Tarihi: 10.5.2024 20:54

DEM partili bağlar Belediyesi'nde büyük işci kıyımı! Mesai saatinden sonra onlarca personel işten çıkarıldı

DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi, büyük bir işçi kıyımına imza attı. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarla AK Parti döneminde işe girenlerin iş akitleri feshedilirken, 256 işçi işten çıkarıldı.

SABAH
DEM partili bağlar Belediyesi’nde büyük işci kıyımı! Mesai saatinden sonra onlarca personel işten çıkarıldı

Daha önce de büro personeli olarak işe giren 300'e yakın personelini üniversite mezunu, engelli ve şehit yakını ayrımı yapmadan çöp, park bahçeler ve fen işleri gibi yerlere sürerek mobing uygulayan belediye yönetiminin, "AK Parti döneminde işe giren kimseyi istemiyoruz" diyerek diğer personellere de gözdağı verdiği iddia edildi.

Mesai sonrasında evlerine giderken cep telefonlarına gelen şok mesajlarla işten çıkarılmanın üzüntüsünü yaşayan mağdur işçiler, "Burası bizimdir, biz burada AK Partili ve devlet yandaşı kimseyi istemiyoruz. Size acımak yok diyorlar. Bizim yerimize kendi yandaşlarını alacaklar. Bunun için hazırlık yapıyorlar. Bağlar Belediyesi'nde eşi benzeri görülmemiş bir zulüm var." diyerek devlet yetkililerini ve yargı birimlerini kendilerine sahip çıkmaya davet ettiler.

Haksız bir şekilde işten atılan işçilerin önümüzdeki günlerde toplu eyleme başlaması bekleniyor.

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DEM partili bağlar Belediyesi'nde büyük işci kıyımı! Mesai saatinden sonra onlarca personel işten çıkarıldı
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