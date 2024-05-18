İzmir’de toplu taşımada skandal karar! Öğrenciler için uygulanan indirime 30 yaş sınırı getirildi

FAYDA ZARAR ANALİZİ YAPILDIĞINDA BİR FAYDA YARATMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil ise, "Ulaşım sistemimizde öğrenci kartı ile indirimli kullanılan bazı kartlar var. Bunun ESHOT'a da mali yükü var. ESHOT indirimli kartı hangi şartlarda verebilir? Bu kanun ile belirlenmiş. Öğrenciler de bu kanuna dahil olan kişiler. Dolayısıyla biz kafamıza göre öğrencileri yaşına, cinsiyetine göre, çalışma durumuna göre ayırmayı doğru bulmuyoruz. Çünkü öğrenci tanımının ve öğrenci adı altında indirimli kart kullananların yasal bir hakkı var. Biz burada toplu ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Toplu ulaşım, bizim kar amacı güdeceğimiz alan değil. Bu alanla ilgili vatandaşlar anlamında yanlış kullanım, fazla kullanım veya kurumu zarar uğratacak bir kullanım söz konusuysa, bununla ilgili farklı yöntem bulunabileceğini komisyonda da dile getirdik. 644 bin kullanıcıdan 60 bin kullanıcıyı sistemden eliyoruz. Şunu da hesap etmemiz gerekiyor o zaman. Evinde oturup 35 yaşında, çalışmayan bir kadında bir açık öğretim üniversitesinde eğitim alıyor olabilir. O zaman biz bu kişi üzerinde neden dezavantaj yaratıyoruz. Bu sorunun cevabı, getireceğiniz sistemde çok da sağlıklı olmuyor. Dolayısıyla fayda zarar analizi yapıldığında, kent ve ESHOT anlamında bir fayda yaratmayacağını düşündüğümüz biz için ret oyu kullandık" dedi. İlgili önerge, Cumhur İttifakı'nın 'Ret', CHP'li üyelerin 'kabul' oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.