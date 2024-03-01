CHP İzmir BB Adayı Cemil Tugay da Tunç Soyer’in izinde! DEM Parti’ye selam yolladı

31 Mart Yerel Seçimleri de 2023'te gerçekleşen Genel Seçimler gibi muhalefetin kirli pazarlıklarına sahne oluyor. Pazarlıkların merkezinde ise CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti var.

DEM Parti ve CHP bu kez ittifakın adını ve modelini değiştirdi. Kirli ittifak "Kent Uzlaşısı" adıyla sahneye kondu. Bu ittifaka yönelik ise her iki cepheden açıklamalar gelmeye devam ediyor.