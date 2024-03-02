Cemil Tugay da Tunç Soyer'in izinde! DEM Parti'ye selam yolladı
CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne "Kent Uzlaşısı" adıyla ortaya koydukları ittifak ile gidiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile uzlaştıklarını söylemişti. CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan da ittifaka ilişkin bir çıkış geldi. Tugay katıldığı canlı yayında "DEM Parti dahil tüm partililer ittifak yapma özgürlüğümüz var. Kimse niye ittifak yaptınız diyemez" diyerek DEM Parti'ye bir kez daha selam çaktı.
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