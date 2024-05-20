HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Kobani bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ndeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verildi. Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı. Söz konusu eylemlere ilişkin aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada Demirtaş 42, Yüksekdağ ise 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KARAR ACILARI UNUTTURMADI

Sanıklara verilen ceza acıları dindirmedi. Ancak, adaletin tecelli etmesi çocuklarını kaybeden ailelerin acısına bir nebzede olsa merhem oldu. Sanıklara verilen cezayla ilgili kuşan Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü: "Kaç yıl verseler de benim acım soğumaz, ben evladımı kaybettim, acım hafiflemiyor. Selahattin Demirtaş evlatlarını görüyor, ailesini görüyor. İlahi adaletin vereceği cezayı bekliyorum. Davaya siyasi demişler. İster adı Özgür Özel olsun ister başka biri olsun fark etmiyor. Onlar hep HDP'nin yanında yer aldılar. Bizi hiç anlamadılar. Yasin'i ve diğerlerini hiç çocuk olarak görmediler, o gözle bakmadılar. Eğer o gözle baksalardı böyle konuşamazlardı. O nedenle dediklerinin hiçbir önemi yok.