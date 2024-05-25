MHP Lideri Bahçeli: İç ve dış mihrakların uykularını kaçıran Ülkü Ocakları’dır

Dünya coğrafyası ayakta duramamış yüzlerce toplumun enkazı ile doludur.

Bu sonsuz oluş ve arayış bugün de sürmektedir. Türk kültürünün alemdar değerleri sizlersiniz.

Birlik ve bütünlüğünüzü zaafa uğratmayınız. Ülkü Ocakları kurulduktan bu yana pek çok haksız ithama maruz kaldı. Ülkü Ocakları'ndan yetişmiş birisi olarak elbette her şeyin farkındayım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. Bu tarihi misyondan huzursuz olanların hepsi Türk düşmanlığının küresinde toplanmıştır.