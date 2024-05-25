MHP Lideri Bahçeli: İç ve dış mihrakların uykularını kaçıran Ülkü Ocakları’dır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır., Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaklardır.
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