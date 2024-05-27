SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"MİLLETİMİZ HER ZAMAN ŞÜKRANLA ANACAK"

Merhum Menderes ve iki bakanımızı milletimiz her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle anacaktır. Menderes ve arkadaşları iktidar vazifesini üstlendikten sonra, ezanın aslına döndürülmesinden İmam-Hatiplerin açılmasına kadar büyük işler başardılar.

Bu ülkede kimin muktedir olduğu milletin hafızasına kanla yazılmak istendi. Milli iradeye darbe hançeri bunun için vuruldu.

Türk siyasetinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz. 22 yıl boyunca her yolu denediler. Ama biz asla geri adım atmadık. Milletimizin iradesine leke sürdürmedik.

YENİ ANAYASA MESAJI

Türkiye'nin özgürlükçü bir anayasaya olan ihtiyacını dile getiriyoruz. Bugün burada bazı hususları açıklığa kavuşturmak isterim; Anayasa normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alır. Birer toplum sözleşmesidir. Yazılı belgedir. 1921 ve 1924 Anayasalarını dışarıda bırakırsak, bütün Anayasalarımız vesayetçilerin direktifiyle yapılıp halka empoze edildi.