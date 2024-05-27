Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj: "Mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz" | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda “Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu”nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çerçevesini darbecilerin çizdiği dili sorunlu elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz." dedi. Erdoğan, "Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.