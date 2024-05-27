Video Haber Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj: "Mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz" | Video
Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj:

Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj: "Mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz" | Video

27.05.2024 | 14:41

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda “Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu”nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çerçevesini darbecilerin çizdiği dili sorunlu elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz." dedi. Erdoğan, "Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MHP Lideri Bahçeli: Karanlık emeller çizgimizi bozamayacak | Video 15:31
MHP Lideri Bahçeli: "Karanlık emeller çizgimizi bozamayacak" | Video 27.05.2024 | 15:03
Başkan Erdoğan’dan flaş mesaj: Mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz | Video 29:51
Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj: "Mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz" | Video 27.05.2024 | 14:41
Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video 03:45
Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video 27.05.2024 | 14:40
Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video 00:55
Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video 27.05.2024 | 08:53
İsrail’den Refah’ta katliam! 40’tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 12:31
İsrail'den Refah'ta katliam! 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 27.05.2024 | 00:34
İsrail’den Refah’ta katliam! 40’tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 01:15
İsrail'den Refah'ta katliam! 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 27.05.2024 | 00:27
İsrail’den Refah’ta katliam! 40’tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 01:37
İsrail'den Refah'ta katliam! 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti 26.05.2024 | 23:55
Bodrum’da deniz üstüne beton döküp çelik profil döşemişler 00:21
Bodrum’da deniz üstüne beton döküp çelik profil döşemişler 26.05.2024 | 21:06
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’dan kazayla ilgili ilk açıklama 03:55
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan kazayla ilgili ilk açıklama 26.05.2024 | 20:59
İzmit Körfezi’nde kırlangıç yakalandı 00:38
İzmit Körfezi'nde kırlangıç yakalandı 26.05.2024 | 20:40
Mersin’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var 03:11
Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var 26.05.2024 | 20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda geçici rahatlama değil kalıcı düşüş hedefliyoruz 03:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda geçici rahatlama değil kalıcı düşüş hedefliyoruz 25.05.2024 | 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde konuştu 24:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu 25.05.2024 | 15:30
Çağlar ötesi bir şair: Necip Fazıl Kısakürek 12:58
Çağlar ötesi bir şair: Necip Fazıl Kısakürek 25.05.2024 | 12:52
MHP Lideri Bahçeli: İç ve dış mihrakların uykularını kaçıran Ülkü Ocakları’dır 31:34
MHP Lideri Bahçeli: İç ve dış mihrakların uykularını kaçıran Ülkü Ocakları’dır 25.05.2024 | 11:34
Adana’da yürekleri yakan görüntü: Acılı anne ölen oğlunun başını son kez okşadı 01:53
Adana'da yürekleri yakan görüntü: Acılı anne ölen oğlunun başını son kez okşadı 25.05.2024 | 10:15
İki grup birbirine girdi! Çarşıda başlayan kavga kamerada 01:30
İki grup birbirine girdi! Çarşıda başlayan kavga kamerada 25.05.2024 | 10:15
Su altına gizlenmiş suçlar Tük Polisinin ‘Kurbağa Adamları’ ile aydınlanıyor 09:58
Su altına gizlenmiş suçlar Tük Polisinin ‘Kurbağa Adamları’ ile aydınlanıyor 25.05.2024 | 09:59
’Bozdoğan-40’ operasyonunda gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi 00:16
'Bozdoğan-40' operasyonunda gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi 25.05.2024 | 08:25
Bolu’da şimşekler geceyi aydınlattı 01:08
Bolu’da şimşekler geceyi aydınlattı 24.05.2024 | 22:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA