Şemdinli’de, savcıya hakarete soruşturma ve gözaltı kararı: Polis müdürü ve 2 yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 9 Mayıs günü Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, emniyet personeli tarafından aranarak ilçede tek taraflı yaralamalı trafik kazası gerçekleştiğini, kazada yaralanan kişinin yolcu olduğu, yaralanması olmayanın ise sürücü olduğu bildirildi. Nöbetçi savcı tarafından her iki kişinin de alkol muayenelerinin yapılması ve neticesinden bilgi verilmesi talimatı verildi. Olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Kazım Öztürk aranarak şahıslardan yolcu olduğunu beyan eden kişinin alkollü olduğu bilgisi verildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Öztürk tarafından emniyet karakol amiri ve jandarma karakol komutanı aranarak tahkikata jandarma komutanlığınca devam edilmesi istendi.

Şemdinli'de, savcıya hakarete soruşturma ve gözaltı kararı

ŞOK İDDİA: SAVCIYA KÜFRETTİ

Yolcu olduğunu beyan eden ve alkollü olduğu tespit edilen Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısının kardeşi Şahmir Şen'in trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu bakımından, sürücü olduğunu iddia eden ve alkolsüz olan Suat Gündoğan'ın suç üstlenme suçu bakımından şüpheli olarak ifadelerinin alınması istendi. Savcılık, olaya müdahale eden ambulans görevlilerinin de ifadesinin alınarak sürücünün tam ve kesin tespiti için kamera araştırması yapılması talimatı verildi. Cumhuriyet Savcısı Öztürk, kazanın detaylı bir şekilde ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmayı jandarmaya devretti.

Bu duruma sinirlenen Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Hadi G. 11 Mayıs günü Emniyet Müdürlüğü Bahçesinde "Savcı nasıl dosyayı benden alır, ben bu Kazım Savcının Anasını bacısını s…m" şeklinde küfrettiği öğrenildi.

SAVCI, MÜDÜR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan küfür olayının ardından Cumhuriyet Savcısı Kazım Öztürk, 30 Mayıs günü İlçe Emniyet Müdürü Hadi G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel'e de bilgi verilirken, hakaret iddiasıyla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Aytekin Kartal tarafından, Şahmir Şen ve Birsel Şen'in tanık olarak dinlenirken, yeminli beyanlarında hakareti doğrulandı.

POLİS MÜDÜRÜ 15 KİŞİLİK EKİBİYLE ADLİYE GELDİ

İlçe Jandarma Komutanlığına emniyet müdürlüğündeki kameraların çözümü ve tanık araştırması yapılması ayrıca Emniyet Müdürü Hadi G. ifade amacıyla adliyeye davet edildi. Müdür, aynı gün adliye binasına yanında ilçede görevli tüm komiserler, emniyet müdür yardımcısı ve önceden adliyeye gelen memurlar da dahil yaklaşık 15 kişilik polis grubuyla geldi.

Cumhuriyet Savcısı Aytekin Kartal, ifade odasına geçtiği esnada kalabalığı görmesi üzerine adliyedeki kalabalığın dağılmasını istedi. Bunu üzerine Emniyet Müdürü Hadi G., adliyedeki hakim savcı korumalarının adliye dışına çıkması, diğer personel ve rütbelilerin ise adliyede kalması talimatı verdi.

SAVCIYA PARMAK SALLADI

Cumhuriyet Savcısı Aytekin Kartal'ın adliyede görevli polislerin yerini terk etmemesi gerektiğini belirtmesi üzerine Komiser Hakan O., Cumhuriyet Savcısı Kartal'ın üzerine yürüyerek kendisine parmak sallayıp "sen kimsin lan bizi çıkartacaksın" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

SAVCI VE HAKİMLER OLAYA TANIK OLDU

Bu esnada adliyede sesi duyan hakim ve savcılar odalarından koridora çıkarak, kalabalığı adliye dışına çıkarmak istediği sırada ilçe emniyet müdür yardımcısı tarafından "siz kimsiniz bizi çıkartacaksınız" şeklinde bağırdığı belirtildi.

SAVCIYI TEHDİT ETTİ, JANDARMA ADLİYEYE GELDİ

Hakaret suçundan ifadesi alınan Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Hadi G., ifadesinin kendisine imza için verildiğinde adliye koridorunda ifadesinin söylediklerini yansıtmadığı şeklindeki söylemi üzerine imzadan imtina hakkı olduğu hatırlatılmasına rağmen elindeki ifade tutanağını Cumhuriyet Savcısı Aytekin Kartal'a sallayarak "sen görürsün" şeklinde tehditte bulunduğu kaydedildi. Adliye koridorunda bağırmaya devam etmesi üzerine olay yerine çağırılan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler G.'yi adliye dışına çıkartmaya çalıştı. Ancak, Emniyet Müdürü Hadi G. mukavemet gösterirken, parmağını sallayarak tehditlerde bulunmaya devam ettiği ifade edildi.

MÜDÜR VE POLİSLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Bunun üzerine adliye içerisinde taşkınlık çıkartan ve görevi sırasında Cumhuriyet Savcısı Aytekin Kartal'a tehditte bulunarak emrindeki personelle üzerine yürüyen İlçe Emniyet Müdürü Hadi G., Emniyet Amiri Mesut D., Komiser Hakan O. hakkında görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, yaralamaya teşebbüs suçlarından işlem başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı Yusuf Nart tarafından gözaltı talimatı verilen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildiği ifade edildi.