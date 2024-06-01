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Giriş Tarihi: 1.6.2024 09:20 Son Güncelleme: 1.6.2024 09:28

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, 86 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller (86), kalp krizi nedeniyle Yeniköy'deki evinde hayatını kaybetti.

Özer Uçuran Çiller'in bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "first gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

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Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
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