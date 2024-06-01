Türk basınından bir Barlas geçti

Türk basınının duayen ismi ve SABAH Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Türkiye'nin aydınlanma serüveninde büyük pay sahibi olan ve kaleme aldığı eserlerle buhranlı konulardan çıkış yolu gösteren Barlas, meslek hayatının her döneminde milletten yana tavır almasını bildi. Bu uğurda birçok kez işsiz kalan ve tehdit edilen Barlas, doğru bildiğini söylemekten hiç vazgeçmedi. SABAH'a konuşan eşi Canan Barlas, "Fikirleri dolayısıyla çalıştığı birçok gazeteden çıkartıldı. Hep milletten yanaydı. Demokrasi ve insan hakları adına hep bir mücadele içerisindeydi" dedi. Bundan tam bir yıl önce Türk basını yeri doldurulmayacak bir isim olan Mehmet Barlas'ı 81 yaşındayken kaybetti. Meslek hayatı boyunca birçok basın kuruluşunda çalışan ve uzun yıllar Türk basınının amiral gemisi SABAH'ta başyazarlık görevinde bulunan Barlas, çok yönlü entelektüel donanımı, fikirlerinin kapsayıcılığı ve demokrasiye olan tam inancı nedeniyle statükocuların hedefi oldu.Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, büyük gazetelerin birçoğunda çalışan Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yapan Barlas, gazetecilikle öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis Gazetesi'nde tanıştı. TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yapan Barlas, 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Cumhuriyet Gazetesi'nde profesyonel gazeteciliğe başlayan Barlas, 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Posta ve Sabah'ın da aralarında olduğu birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.Çeşitli dönemlerde Star TV, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yapan Barlas, 2003'te kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Barlas, NTV'de Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adlı programı sundu. Barlas, bu yönüyle de Türk medyasının gelişmesine büyük katkı sunmuş oldu.SABAH'a konuşan Mehmet Barlas'ın eşi Canan Barlas, "Mehmet Bey'le geçirdiğim her zaman önemliydi. Çok az insana böyle bir şey nasip olur. Çok donanımlı ve entelektüel yönü ağır basan bir insandı. İçinde bulunduğu topluma karşı asla yabancılaşmadı. Bilakis hep milleten yana oldu. Fikirleri dolayısıyla çalıştığı birçok gazeteden çıkartıldı. Fakat asla yılmadı. Evlilik hayatımız boyunca çok defa işsiz kaldık fakat mutsuz olmadık. 28 Şubat döneminde de yine milleten yana bir duruş sergiledi. Demokrasi ve insan hakları adına hep bir mücadele içerisindeydi. Çok yönlü ve kapsayıcı fikirleri nedeniyle dışlandı. Cesur bir insandı" dedi.Duayen gazetecinin "Rüzgâr Gibi Geçti", "Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi", "İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak", "Türkiye Üzerine Pazarlıklar", "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" ve "Dün Dündür" adlı kitapları da bulunuyor. Barlas, 1 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede ebedi âleme göç etmişti. Cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.