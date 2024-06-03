Sabah.com.tr gündeme getirdi, Türkiye o görüntüleri konuştu! İsrail’e tek başına tepki gösteren Sümeyye: Allah onları ıslah etsin

GENÇ SÜMEYYE SABAH.COM.TR'YE KONUŞTU: 8 AYDIR İLK KEZ KENDİMİ BİR İŞE YARAMIŞ HİSSEDİYORUM

Genç Sümeyye, Esenler'deki eyleme katıldı, sabah.com.tr'ye konuştu:

Bu kadar büyük bir etki yaratacağını hiç düşünmemiştim. Bugün bir sürü insan toplandı benim vesilemle olmuş, kendimi çok işe yaramış hissediyorum. Esenler İslami kesimi çok olan bir yer buna rağmen bazı dükkanların bu kadar işlemesi benim çok içime dokundu. Sonra Refah'ta saldırı oldu dedim bir şeyler yapmam lazım, çıktım hiçbir şey almadım yanıma telefonum yoktu. O gün orada Sabah gazetesinin olması bu kadar yayılması falan tamamen tevafuk, Allah'ın işi gerçekten. Ben bu kadar büyüyeceğini, bu kadar insana ulaşacağını hiç tahmin etmemiştim. Sessiz bir eylemim bir sürü insanın kulağına ulaşmış bu beni çok mutlu etti gerçekten.

Şov yapmadığımı Allah biliyor, şov yapmak isteseydim başka şeyler yapardım. Allah onları ıslah etsin çünkü 8 aydır körler, bu boykota da Gazze meselesine de falan. Ben doğru tarafta olmanın rahatlığını yaşıyorum. Onlar hala yanlış tarafta olduğumu düşünmeye devam etsinler.