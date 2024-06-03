Sabah.com.tr gündeme getirdi, Türkiye o görüntüleri konuştu! İsrail’e tek başına tepki gösteren Sümeyye: Allah onları ıslah etsin

Esenler'de tek başına İsrail'i boykot eden Sümeyye'ye bazı kişiler anlamsızca tepki göstermiş, o anları Sabah.com.tr Özel Haberler birimi görüntülemişti. O eylem Sabah.com.tr'nin sosyal medya hesaplarında milyonlarca kişi tarafından izlendi ve Sümeyye'ye yalnız olmadığını göstermek için Esenler'de bu kez çok kalabalık bir eylem gerçekleşti. İsrail'in soykırım saldırılarında şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazının da kılındığı eyleme genç Sümeyye de katıldı. Sabah.com.tr'ye konuşan Sümeyye, "Sabah ekibinin orada olması bir tevafuktu. O gün orada yalnızdım, bugün buradaki kalabalığın toplanmasına vesile oldum. 8 aydır bir işe yaramamış gibi hissediyordum, bugün ilk kez bir işe yaradım diyorum." dedi.
SÜMEYYE KELLE- SABAH.COM.TR
TEK BAŞINA EYLEM YAPTI, TEPKİ İLE KARŞILAŞTI
İsrail'in Refah bölgesine yönelik barbar saldırılarında şehit olan Filistinlilere destek olmak, zulme tepki göstermek için Esenler'de tek başına eylem yapan genç bir kadına, bazı kişiler anlamsızca tepki gösterdi. Tesadüfen olay yerinden geçen Sabah.com.tr Özel Haberler ekibinden Ayşenur İdris yaşananları görüntüledi.
Esenler'de İsrail'i protesto eden genç kıza vicdansız tepki
POLİS ÇAĞIRMAKLA TEHDİT ETTİLER
Sümeyye isimli genç kızın Filistinlilere destek vererek, İsrail'in zulmüne tepki göstermesinden rahatsız olan bazı kişiler, polis çağırma tehdidinde bile bulundu. Kararlı bir duruş sergileyen genç kız, "Polis gelsin, tutuklanmaya okeyim ben. Götürüp tutuklasınlar" diyerek tepki gösterenlere karşılık verdi.
"DAHA ÇOK GENÇSİN"
Yaşlı bir amcanın, eylem yapan Sümeyye'ye, "Daha gençsin" diyerek tepki gösterdiği anlar da kameralarımıza yansırken, Sümeyye'nin, "Siz yaşlısınız, o zaman siz neden tepki göstermiyorsunuz? Tepki göstermek için yaşlanmayı mı beklemem gerekiyor" sözleri büyük destek gördü.
YOUTUBE HESABIMIZDA 2 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ
Sabah.com.tr'nin görüntülediği o anlar, sosyal medyada yoğun şekilde izlendi. Sabah YouTube kanalında 2 milyondan fazla izlenen görüntüler, Instagram ve X platformunda yüzlerce kez paylaşıldı, milyonlarca kişi tarafından izlendi.
HER İSYAN BİR KİŞİ İLE BAŞLAR
Sümeyye'nin tek başına Esenler meydanda gerçekleştirdiği eyleme tepki gösterenleri gören İHH harekete geçti. Esenler'de yoğun bir katılım ile Filistin'e destek verildi, şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Sümeyye'ye yapılan kötü muamele de kalabalık tarafından kınandı. Sümeyye'nin tek başına yaktığı ateş dün Esenler'de geniş kapsamlı bir eyleme dönüşerek, "Her isyan bir kişi ile başlar" sözünü akıllara getirdi.
GENÇ SÜMEYYE SABAH.COM.TR'YE KONUŞTU: 8 AYDIR İLK KEZ KENDİMİ BİR İŞE YARAMIŞ HİSSEDİYORUM
Genç Sümeyye, Esenler'deki eyleme katıldı, sabah.com.tr'ye konuştu:
Bu kadar büyük bir etki yaratacağını hiç düşünmemiştim. Bugün bir sürü insan toplandı benim vesilemle olmuş, kendimi çok işe yaramış hissediyorum. Esenler İslami kesimi çok olan bir yer buna rağmen bazı dükkanların bu kadar işlemesi benim çok içime dokundu. Sonra Refah'ta saldırı oldu dedim bir şeyler yapmam lazım, çıktım hiçbir şey almadım yanıma telefonum yoktu. O gün orada Sabah gazetesinin olması bu kadar yayılması falan tamamen tevafuk, Allah'ın işi gerçekten. Ben bu kadar büyüyeceğini, bu kadar insana ulaşacağını hiç tahmin etmemiştim. Sessiz bir eylemim bir sürü insanın kulağına ulaşmış bu beni çok mutlu etti gerçekten.
Şov yapmadığımı Allah biliyor, şov yapmak isteseydim başka şeyler yapardım. Allah onları ıslah etsin çünkü 8 aydır körler, bu boykota da Gazze meselesine de falan. Ben doğru tarafta olmanın rahatlığını yaşıyorum. Onlar hala yanlış tarafta olduğumu düşünmeye devam etsinler.