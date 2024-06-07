SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: Serdar Sertçelik Türkiye’ye ne zaman iade edilecek?

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Sertçelik hakkında 'Kasten öldürme', 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.