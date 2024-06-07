SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: Serdar Sertçelik Türkiye’ye ne zaman iade edilecek?

Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklamada bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin yapılmasının beklendiğini kaydetti. Bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.
KİLİT İSİM SERDAR SERTÇELİK NASIL YAKALANMIŞTI?
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olan firari gizli tanık ve sanığı Sertçelik'in yakalanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İçişleri Bakanlığı çalışma başlattı.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Sertçelik hakkında 'Kasten öldürme', 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.
SAHTE PASAPORT VE KİMLİKLE YAKALANDI
Sertçelik'in hakkında Kırmızı Bültenle Arama Kararı çıkarıldığını öğrenmesi üzerine Karadağ'dan karayoluya Sırbistan üzerinden Macaristan'a kaçtığı belirlendi. Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı.