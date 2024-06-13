Başkan Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu’nda konuştu: Gazze’deki soykırım yürekleri kanatıyor

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIM YÜREKLERİ KANATIYOR"

Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız.Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil.

Gazze'deki soykırım yürekleri kanatıyor. 250 gündür yaşanan soykırım herkesin yüreğini kanatıyor. İspanya'nın tavrını milletim adına tebrik ediyorum. Sayın Sanchez ilk günden itibaren tutarlı davranmıştır. Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.