Başkan Erdoğan, İspanya'da resmi törenle karşılandı | Video 13.06.2024 | 15:22 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından resmi törenle karşılandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya temaslarını sürdürüyor. Başkent Madrid'te Türkiye-İspanya İş Forumu'na katılan Başkan Erdoğan, daha sonra Moncloa Sarayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moncloa Sarayı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından resmi törenle karşılandı. İstiklal Marşı ve İspanya milli marşının çalındığı törende Başkan Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Sanchez'e Türk ve İspanyol heyetin tanıtılmasının ardından iki lider ikili görüşmeye geçti.

Başkan Erdoğan ve Sanchez, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Erdoğan daha sonra resmi öğle yemeğine katılacak.