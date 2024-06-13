Başkan Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuştu: "Gazze'deki soykırım yürekleri kanatıyor" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "250 gündür yaşanan soykırım herkesin yüreğini kanatıyor." dedi. İspanya'nın Gazze konusundan ilk günden itibaren tutarlı davrandığını belirten Başkan Erdoğan, "İspanya'nın tavrını milletim adına tebrik ediyorum." dedi.
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