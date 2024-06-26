Başkan Erdoğan’dan İslam alemine Gazze tepkisi

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
AK Parti'ye gönül veren tüm parti mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. Grup toplantısının ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında geçen hafta idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlarımızın ibadetlerinin de Allah katında kabul olmasını diliyorum.
Her ne kadar Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler nedeniyle biraz buruk geçirsek de kurban Bayramının sevincini dostlarıyla ailesiyle paylaşarak bu mübarek günleri idrak eden kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.
"YAŞANANLAR İSLAM ALEMİNİN ACZİYETİNİ GÖSTERİYOR"
İsrail daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, çocukların üzerine bomba yağdırmaya devam etti. İnsanlık dışı saldırılar nedeniyle, çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu. İsrail barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. Derisi sırtına yapışan Gazze'li çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır.
Katillerin dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden Siyonist şebekenin karşısında boyun eğmemizi, zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin. Filistin'de işgal politikası devam ettikçe dünyanın hiçbir yerinin güvende olmadığını ifade ettik. Filistin devleti tanınmalı. Filistin'e sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Birileri Filistin direnişine çamur atma eşinde koşuyor.
Ermenistan'ın da Filistin Devletini tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz.
"İSRAİL GÖZÜNÜ LÜBNAN'A DİKTİ"
İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiği belli oluyor. İsrail'in sırtının sıvazlandığını görüyoruz. Lafa gelince adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları zavallılıktır.
Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları büyük felakete yol açacaktır. Batı'dan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Buna fırsat vermemiz lazım. Türkiye Lübnan'ın yanındadır."