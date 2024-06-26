Başkan Erdoğan’dan İslam alemine Gazze tepkisi

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

AK Parti'ye gönül veren tüm parti mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. Grup toplantısının ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında geçen hafta idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlarımızın ibadetlerinin de Allah katında kabul olmasını diliyorum.

Her ne kadar Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler nedeniyle biraz buruk geçirsek de kurban Bayramının sevincini dostlarıyla ailesiyle paylaşarak bu mübarek günleri idrak eden kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.