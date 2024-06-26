Video Haber Başkan Erdoğan, grup toplantısı çıkışında soruları yanıtladı | Video
Başkan Erdoğan, grup toplantısı çıkışında soruları yanıtladı | Video

Başkan Erdoğan, grup toplantısı çıkışında soruları yanıtladı | Video

26.06.2024 | 13:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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