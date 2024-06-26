Başkan Erdoğan: "İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında ittifak olmaz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları karşısında üç maymunu oynayan Müslüman ülkelere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı. Siyasette "normalleşme" sürecine değinen Başkan Erdoğan, "bizim siyasette 'yumuşuma' çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Dilini söylemini düzeltecek olan muhalefettir. Normalleşmesi gereken muhalefettir. İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında ittifak olmaz" dedi.