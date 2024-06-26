Vali’ye karşı provokatörlük yapan DEM Partili vekil teröristin cenazesine katıldı

Terör örgütü PKK'yla arasına bir türlü mesafe koyamayan DEM Partililer, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Batman'ın Gercüş ilçesindeki Mava Dağı'nda düzenlenen operasyonda kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın kadın kolu YJA STAR'lı Sultan Dağ ile Zeynep Nibat etkisiz hale getirilmişti.

DEM'Lİ VEKİL TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILDI

Operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden Sultan Dağ'a, Mardin'de dün akşam saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Yapılan cenaze törenine, kırmızı kategoride aranan teröristin yakınlarıyla birlikte DEM Partililer de katıldı. Teröristin cenazesine DEM Partili Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz de katıldı.

VALİYE KARŞI PROVOKATÖRLÜK YAPTI

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Diyarbakır ve Mardin'de yangında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulunan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a karşı provokatörlük yaparak tepki göstermişti. Taziye sahiplerinden biri "Burası taziye evidir, böyle konuşmaya hakkınız yok" dedi.

Aydeniz, parmak sallayarak "Sen konuşma. Haddine değil senin" diye cevap verdi. Vali Akkoyun'u uğurlayan taziye sahipleri DEM Partili Aydeniz ve peşindeki heyet için "Bunlar bozguncu, provokasyoncu. Bizim kapımız size her zaman açık" dedi.

POLİSİN KOLUNU ISIRMIŞ

Öte yandan tarihler 2019'u gösterdiğinde Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı. Aydeniz, polisin kolu ısırmadan önce de başka bir polis memurunun üzerine yürüyerek yumruk atmıştı.

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