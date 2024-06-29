Başkan Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı

Kurucusunun Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanının Esra Albayrak olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan NUN Okulları, kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok prestijli üniversiteden kabul alan mezunları arasına bu yıl 69 öğrencisini daha uğurladı. Aralarında Başkan Erdoğan'ın torunu, Ahmet Akif'in de bulunduğu öğrencilerin mezuniyet coşkusuna duygulu anlar da eşlik etti.

Mezuniyet törenine katılan Başkan Erdoğan konuşmasında, "Bundan 10 sene önce, milli manevi değerlerine bağlı "iyi insan yetiştirmek" gayesiyle kurulan NUN Okullarının da tıpkı yavrularımız gibi, günbegün büyümesine olgunlaşmasına yakından şahitlik ettik. Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki, öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan, diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor." ifadelerine yer verdi.

"HEP SÖYLEDİĞİM GİBİ; 'AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ'"

Yaptığı konuşmada: "'Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı.' Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi; 'aşkınan koşan yorulmaz.' Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun." diyerek öğrencilere nasihatte bulunan Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından, mezuniyet törenine onur konuğu olarak katılan hocası, Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ı gençlere seslenmek üzere takdim etti. 2022 senesi Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü sahibi de olan Karaman gibi nice ismin, geçmişte olduğu gibi bugün de duruşuyla bizlere örnek olmaya; fikirleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayarak hitabını sonlandıran Erdoğan, torununa diplomasını verdi.

Mezun öğrencilerin alana girişine, Necip Fazıl'ın şiirlerinden bestelediği "Surda Bir Gedik Açtık" ve "Sakarya Türküsü" adlı eserlerini seslendiren Yücel Arzen eşlik etti. 10 sene önce ülkesinde yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan, Türkçeyi öğrenerek eğitim hayatını ülkemizde sürdüren ve bu sene tam burslu olarak dünyanın en prestijli mühendislik okullarından Caltech'ten kabul alan Muhammed Halil, 2023-2024 mezunlarını temsilen bir konuşma yaptı. Okul derece ödülünü ülkesini terk etmek zorunda kalmış ya da kendi topraklarında soykırıma uğramış çocuklara ithaf eden Muhammed, arkadaşlarına dayanışma, üretkenlik ve ortak gaye ile daha iyi bir geleceğin mümkün olacağını ve bölgenin sorunlarının çözülebileceğini ifade etti.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın konuşmalarının da yer aldığı tören, öğrencilerin diplomalarını alması ve toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.