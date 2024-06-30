Berat Albayrak NUN Okullarında mezuniyet törenine katıldı
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak NUN Okullarının 4. Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Çok zor bir medeniyet sorgulamasının olduğu dünya ile muhatap olunduğunu belirten Albayrak, "Birçok medeniyetin yıkıldığı, tehdit altında kaldığı bir iklimde çok önemli bir hususu hiçbir zaman unutmamamız lazım. O da şudur; Bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı, hakikate karşı kör,sağır, uykuda olduğu bir iklimde Malcom X'in çok güzel bir sözü var: Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeter." ifadelerini kullandı.
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