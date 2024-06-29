Başkan Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı 29.06.2024 | 21:09 2023-2024 eğitim öğretim dönemini başarıyla geride bırakan NUN Okullarında mezuniyet sevinci yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kurucusunun Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanının Esra Albayrak olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan NUN Okulları, kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok prestijli üniversiteden kabul alan mezunları arasına bu yıl 69 öğrencisini daha uğurladı. Aralarında Başkan Erdoğan'ın torunu, Ahmet Akif'in de bulunduğu öğrencilerin mezuniyet coşkusuna duygulu anlar da eşlik etti.