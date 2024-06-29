Başkan Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
2023-2024 eğitim öğretim dönemini başarıyla geride bırakan NUN Okullarında mezuniyet sevinci yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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