Sinan Ateş davasında tansiyon yükseldi! Mahkeme Başkanı tepki gösterdi: Şov yapmaya gerek yok

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş duruşmada yaşanan gerginlik ile ilgili şu bilgileri verdi:

Duruşmada zaman zaman tansiyon yükseliyor. Geride bıraktığımız saatlerde müşteki avukatları ile sanık avukatları arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın yaşanması üzerine mahkeme başkanı her iki tarafa da tepki gösterdi. Müşteki avukatlardan daha sert tepkiler yükselince mahkeme başkanı polislere Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel'in dışarı çıkarılması talimatını verdi. Yine bu sırada sesler yükseldi karşılıklı olarak. Müşteki avukatları mahkeme heyetine tepki gösterdi. Mahkeme başkanı "İtiraz ederseniz dışarı çıkarırım" dedi. Bağırarak tepkisini ifade etti mahkeme başkanı. Müşteki avukatlardan "Atabilirsiniz" karşılığı gelince tansiyon daha da yükseldi. Mahkeme Başkanı bunun üzerine "Görevini yapmayan kolluk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunurum" dedi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki görülen duruşmada sanıklar hazır edilirken, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları da duruşmayı takip etti.

Tetikçi Eray Özyağci'yi araçla İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği belirtilen tutuklu sanık polis memuru Murat Can Çolak, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan Aşkın Mert Gelenbey'in, "ağabeyinin sorunları olduğunu ve otoparktan alacağı bir araçla Ankara'ya gideceğini" söylediğini anlatan Çolak, bunun üzerine Ankara'da biraz eğlendikten sonra dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Ankara'ya, diğer sanıklar Gelenbey ve tetikçi sanık Eray Özyağci ile aynı araçta gittiklerini ifade eden Çolak, Özyağci'yi daha önce hiç görmediğini, Ankara'da bir süre bulunduktan sonra İstanbul'a döndüklerini anlattı.

Cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen sanık Doğukan Çep'i tanımadığını ileri süren Çolak, bir soru üzerine, Özyağci'nin adını bile bilmediğini, yakalaması olduğundan haberdar olmadığını öne sürdü.