Video Haber Sinan Ateş davasında tansiyon yükseldi! Mahkeme Başkanı tepki gösterdi: "Şov yapmaya gerek yok" | Video
Sinan Ateş davasında tansiyon yükseldi! Mahkeme Başkanı tepki gösterdi:

Sinan Ateş davasında tansiyon yükseldi! Mahkeme Başkanı tepki gösterdi: "Şov yapmaya gerek yok" | Video

02.07.2024 | 16:28

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, tutuklu sanıklar Murat Can Çolak, Ufuk Köktürk, Mustafa Uzunlar, Osman Bayraktar, Levent Yüce, Aytaç Ataç ve Serdar Öktem'in savunmaları alındı. Duruşmada müşteki avukatları ile sanık avukatları arasında bir tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı duruma tepki gösterdi. İşte detaylar...

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