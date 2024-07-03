Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu

Arda Güler'i performansı için kutlayan Erdoğan, "İki korner de muhteşemdi. Adeta Merih'e al da at dedin. Merih de gerçekten kornerlerin hakkını verdi, aldı attı. Seni gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz'la da görüşen Erdoğan, "Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim. Golü atsaydın çok daha muhteşem olacaktı." dedi. Milli futbolcu da " İnşallah bir dahaki maçta atarım Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi.