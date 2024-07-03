Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.
İlk olarak Montella ile görüşen ve İtalyanca teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.
Montella ise Cumhurbaşkanının desteği için "Bu konuda eminim, teşekkürler." dedi.
Arda Güler'i performansı için kutlayan Erdoğan, "İki korner de muhteşemdi. Adeta Merih'e al da at dedin. Merih de gerçekten kornerlerin hakkını verdi, aldı attı. Seni gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.
Barış Alper Yılmaz'la da görüşen Erdoğan, "Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim. Golü atsaydın çok daha muhteşem olacaktı." dedi. Milli futbolcu da " İnşallah bir dahaki maçta atarım Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi.
Erdoğan, görüşmenin sonunda "Tüm takımı tebrik ediyorum. Bütün futbolcularımızın gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu | Video 03.07.2024 | 11:18
02:13
33:01
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 02.07.2024 | 20:39
05:16
Almanya'da tek hedef galibiyet! A Milli Takım, bugün sahne alıyor! 02.07.2024 | 18:36
01:32
Kabine Toplantısı’ndan ilk kareler! 02.07.2024 | 18:30
03:33
Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşte masadaki kritik konular 02.07.2024 | 18:09
04:22
03:15
06:05
11:37
02:54
01:01
Suriye Milli Ordusu : TSK’nın yanındayız | Video 02.07.2024 | 11:07
01:37
SON DAKİKA: MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi! | Video 02.07.2024 | 10:55
12:47
00:52
03:59
02:50
00:31
Tarsus’ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü 02.07.2024 | 00:22
03:22
Son dakika: Bakan Mehmet Özhaseki görevden affını istedi 01.07.2024 | 23:46
01:27
Suriye Milli Ordusu: TSK'nın yanındayız! 01.07.2024 | 23:38