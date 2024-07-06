Bizim Çocuklar’a tam destek! Başkan Erdoğan’dan ’Berlin’ çıkarması

"GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"



Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor." ifadelerini kullandı.

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