Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu | Video 03.07.2024 | 14:51 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu açtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler maçın bitiş düdüğüyle birlikte coşkusunu taraftarlarla paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, soyunma odasına girerek oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefon açarak takımı kutladı. İlk olarak Teknik Direktör Vincenzo Montella ile konuşan Erdoğan, "Adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Teşekkür ediyorum. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum" dedi. Montella da desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan daha sonra futbolcularla da konuştu. Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşlarında etkili olduğunu kendisine iletirken, Barış Alper Yılmaz'a da kendisinden gol beklediğini aktardı.

Milliler daha sonra çeyrek final coşkusunu soyunma odasında doyasıya yaşadı.