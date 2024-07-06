Bizim Çocuklar'a tam destek! Başkan Erdoğan Berlin'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacağı maçı izlemek için Almanya'ya gitti. Turnuvanın başından beri milli müsabakaları yakından takip eden ve maçlardan sonra oyuncularla da telefon konuşması yaparak tebriklerini ileten Erdoğan, bu kez Berlin'deki statta yerini aldı.
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