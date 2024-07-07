SON DAKİKA! Gizli tanık Serdar Sertçelik ile ilgili dikkat çeken detay: Şok rapor ortaya çıktı! Yakalanması için...

Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün gizli tanık ve sanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına ve polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede MASAK raporları, dijital dokümanların ve ses kayıtlarının çözümleri yer aldı.
İddianamede, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in dijital dokümanlarında yapılan incelemede, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı Whatsapp görüşmesinde firari Serdar Sertçelik'in İstanbul'a gittiği ve bulunamadığına dair tutanak tutularak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin yazışmalar olduğu tespit edildi.
SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKE YOK RAPORU
Sertçelik'in gözaltı kararının uygulanmasını önlemek amacıyla, ateşli silahla yaralanması sebebiyle gözaltına alınamayacağına dair ilgili hekimin yönlendirildiği ve usule uygun olmayan bir doktor raporu temin edildiği kaydedilen iddianamede Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer aldı.
Raporda, Sertçelik'in yaralanmasının olay tarihinde tedavisi düzenlendikten ve gerekli tıbbi önlemler alındıktan sonra ambulans, sedye gibi vasıta ile nakledilmesine engel teşkil etmeyeceği, yapılan tetkiklerinde damar yaralanması tespit edilmediğinin kayıtlı olduğu belirlendi. Raporda, gerekli tıbbi önlemler alınarak ve gerektiğinde hastane kontrolleri yaptırılarak, nezarethane koşullarında tıbbi destek alması durumunda sağlık durumu açısından bir tehlike oluşturacağının tıbbi delillerinin bulunmadığı ifade edildi.
Sertçelik'in yaralanmasıyla ilgili olarak yaptırılmış tetkik ve muayene bulgularına göre, tedavisinin mutlak surette hastanede yatmasını gerektirir nitelikte olmadığı kaydedilen raporda, hastane dışı uygun koşullarda da tedavisinin devam edebileceği belirtildi.
YAKALANMASINA YÖNELİK GEREKLİ ÇALIŞMA YAPILMADI
Şevket Demircan'ın Sertçelik ile yaptığı görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen çözümlerde, 7 ses kaydının bulunduğu, yargı süreci devam eden bir dosya hakkında devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiğinin değerlendirildiği aktarıldı.