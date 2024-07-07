SON DAKİKA! Gizli tanık Serdar Sertçelik ile ilgili dikkat çeken detay: Şok rapor ortaya çıktı! Yakalanması için...

Raporda, Sertçelik'in yaralanmasının olay tarihinde tedavisi düzenlendikten ve gerekli tıbbi önlemler alındıktan sonra ambulans, sedye gibi vasıta ile nakledilmesine engel teşkil etmeyeceği, yapılan tetkiklerinde damar yaralanması tespit edilmediğinin kayıtlı olduğu belirlendi. Raporda, gerekli tıbbi önlemler alınarak ve gerektiğinde hastane kontrolleri yaptırılarak, nezarethane koşullarında tıbbi destek alması durumunda sağlık durumu açısından bir tehlike oluşturacağının tıbbi delillerinin bulunmadığı ifade edildi.