Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi sonrası net mesaj: Terör örgütleriyle ilişki kabul edilemez

Son dakika haberi... NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında önemli açıklamasında bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Zirve programımızı biraz önce bitirdiğimiz oturumla tamamladık. Tarihi bir zirveyi daha başarıyla neticelendirdik. Genel Sekreter Stoltenberg ve ekibine de teşekkürlerimi iletiyorum. 2.5 yıldır devam eden Rusya Ukrayna savaşı karşısında uluslararası hukuktan yana duruş sergiliyoruz. Somut adımlar konusunda mutabık kaldık.



"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ÇARPIK İLİŞKİYİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"



Karadeniz girişimiyle taçlandırdığımız temaslara yeniden başlanması en samimi arzumuzdur. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Değerlendirmelerimizi zirve boyunca müttefiklerimizle paylaştım. İlk oturumda, ittifak savunmasını ilgilendiren konuları istişare ettik. Savunma harcamalarında yüzde 2 hedef eşiğini aştık. Birlik ve dayanışma ruhunun 32 müttefik tarafından samimiyetle benimsenmesi gerekiyor. Terörle mücadele alanında çabaların artırılması önemlidir. NATO'nun terörizmle mücadele belgesini geçtiğimiz yıl güncellemiştik. Türkiye terörün kanlı yüzünü iyi bilen bir ülkedir. 40 yıldır örgüte ve farklı yapılara karşı ağır bedeller ödeyerek mücadele ediyoruz. Müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku bunu gerektirir. Bazı müttefiklerimizin terör örgütleriyle kurduğu çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir. İlk oturumda NATO'nun güneye yönelik yaklaşımını çerçevesini çizen yeni adımlara imza attık.

"NETANYAHU TÜM BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Gazze'de katliam yaşanıyor. Kalıcı çözüm getirmeden, istikrardan bahsedilemeyeceğinin altını çizdim. Netanyahu yönetimi yayılmacı politikalarıyla tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Karşımızda savaş hukuku dahil hukuk, nizam ve değer tanımayan gözü dönmüş bir yapı vardır. Oturumdaki hitabımda bu konu üzerinde durdum. İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. İsrail ile NATO nezdinde yapılacak işbirlikleri, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Uluslararası camianın sorumluluk sahibi üyelerinin ikili devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının artmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak garantörlük başta olmak üzere her türlü inisiyatifi almak için hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.



Dünyamız zaten yeterince gerilim yaşamaktadır yenilerini eklemenin manası yoktur. Oturumda ülkemizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğinin tam olduğunun altını çizdim. NATO'nun Ukrayna'daki savaşın tarafı haline getirilmemesi gerektiği düşüncelerimi ortaya koydum. Zirve kapsamında Macaristan, Yunanistan, İtalya, Ukrayna ve Birleşik Krallık liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdim. ABD, İspanya, İzlanda Romanya ve Hollanda liderleriyle de sohbetlerimiz oldu. Sayın Rutte'ye bu zorlu görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Genel Sekreter Stoltenberg'e de teşekkür ediyorum.



"İSRAİL'İN ANLADIĞI DİLİ KULLANMAMIZ LAZIM"



İlk günden itibaren İsrail-Filistin arasındaki savaşla ilgili her türlü adımı attık. Gıda yardımı mı dersiniz, hastanelerimizi devreye sokmak mı dersiniz. Şu anda hastanelerimize gelen yaralıları tedaviye alıyoruz. Şu ana kadar 40 bine yakın TIR ve uçakla gıda yardımını bölgeye gönderiyoruz. Yardımlarımızda devam ediyor, devam edecek. Bu kardeşlerimizi biz yalnız bırakamayız terk edemeyiz. İhtiyaçları bizler gidermeye çalışıyoruz. Bir diğer adım biz İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na Güney Afrika'yla birlikte şikayet ettik. İlgili birimlerimiz bu süreci çalıştırıyorlar. Dünyadaki birçok ülkeyi de aynı şekilde Lahey Adalet Divanı'na şikayetçi olmasını biz kendilerinden talep ediyoruz. Bu kampanyamız sürüyor sürecek. İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım.

"BIDEN İLE F-16 KONUSUNU KONUŞTUK"

Dün akşam ve bugün Biden ile konuştum. Denildiği gibi olursa '3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim' dedi. Aramızda bazı nükteler de oldu. Parçalarla ilgili konu her zaman görüştüğümüz konular.



"ESED İLE YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATALIM İSTİYORUZ"



Sayın Esed'e 'ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede görüşme yapalım' çağrımı yaptım. Bu konuyla ilgili dışişleri bakanımı görevlendirdim. Bu dargınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.



ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI DAİMİ ÜYELİĞİ



Şangay işbirliğine bizim hedefimiz daimi üye olmaktır. Sayın Putin ve Şi Cinping ile ayrı ayrı görüştüm. Daimi üyelerden bu konuda destek istedim.



ABD SEÇİMLERİ



Şu anda buradaki yarışın tarafı değiliz. Yarış içinde kalan 4 aylık sürede kararı Amerika'daki halk verecek. Eyaletlerin vereceği karar çok önemli. Türkiye olarak bizler de en hayırlı kararı verecek olan ABD delegesinin kararını izleyeceğiz. Kasım ola hayrola.