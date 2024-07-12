Son dakika: NATO Zirvesi sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika haberi... NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ABD ve NATO'ya terör örgütlerine verilen desteğin sonlanması çağrısında bulundu. Erdoğan "Bazı müttefiklerimizin terör örgütleriyle kurduğu çarpık ilişkiyi kabul etmeyiz" dedi. Ayrıca Netanyahu yönetiminin bölgenin güvenliğini de tehlikeye attığını ifade eden Erdoğan "İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir" dedi.