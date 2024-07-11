Turkuvaz Medya’da 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya: FETÖ’yle mücadelemizi amansız sürdüreceğiz

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 253 kişinin hayatını kaybettiği darbe girişiminin hatırasını yaşatmak için Turkuvaz Medya'da anma programı düzenleniyor.

Programa katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Tüm kahramanlarımızda aynı dirayet, aynı maneviyat hakimdi. O gece 252 vatandaşımız şehitlik makamıyla hakka yürüdü. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlik ve gazilik makamı bizm için ulaşılabilecek en yüksek şereftir.

15 Temmuz'u 15 Temmuz yapan kahramanlarımızın sene-i devriyesinde sizlerle bir aradayız. Devletimize milletimize geleceğimize kast eden kim olursa olsun, onlarla ve kirli zihniyetleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz.

FETÖ'YLE MÜCADELEMİZİ AMANSIZ SÜRDÜRECEĞİZ

Su uyur FETÖ vari terör örgütleri uyumaz sözüyle yola çıkarak FETÖ'cüleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam ediyor. 9 bin 758 şüpheli gözaltına alındı. 1697'si tutuklandı. Biz durmayacağız, bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle de mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu anlamlı program dolayısıyla Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun.