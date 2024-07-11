Turkuvaz Medya’da 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya: "FETÖ'yle mücadelemizi amansız sürdüreceğiz" | Video

Turkuvaz Medya’da düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı’nda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. "Devletimize milletimize geleceğimize kast eden kim olursa olsun, onlarla ve kirli zihniyetleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, "Biz durmayacağız, bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle de mücadelemizi amansız sürdüreceğiz." dedi.