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Giriş Tarihi: 14.7.2024 15:15 Son Güncelleme: 14.7.2024 15:35

SON DAKİKA - Donald Trump'tan suikast girişimiyle ilgili yeni açıklama: Korkmayacağız, meydan okuyacağız

Son dakika haberi... ABD Başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya’nın Butler kentinde kendisine yönelik düzenlenen suikast girişimi sonrası açıklama yaptı. Trump, “Düşünülemez olanın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı. Korkmayacağız, bunun yerine İnancımızda dirençli ve kötülük karşısında meydan okuyan olarak kalacağız” dedi.

DHA
SON DAKİKA - Donald Trump’tan suikast girişimiyle ilgili yeni açıklama: Korkmayacağız, meydan okuyacağız

Son dakika haberi: ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünyanın 1 numaralı gündem maddesi oldu. Trump, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." ifadesini kullandı.

Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.

Trump yaptığı yeni açıklamada ise şunları kaydetti:

KORKMAYACAĞIZ, MEYDAN OKUYACAĞIZ

"Dünkü düşünceleriniz ve dualarınız için herkese teşekkür ederim, zira düşünülemez olanın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı. Korkmayacağız, bunun yerine İnancımızda dirençli ve kötülük karşısında meydan okuyan olarak kalacağız. Sevgimiz diğer kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Yaralananların iyileşmesi için dua ediyor ve korkunç bir şekilde öldürülen vatandaşımızın anısını kalbimizde yaşatıyoruz."

"Şu anda, birlik olmamız ve Amerikalılar olarak gerçek karakterimizi göstermemiz, güçlü ve kararlı kalmamız ve kötülüğün kazanmasına izin vermememiz her zamankinden daha önemlidir."

"Ülkemizi ve hepinizi gerçekten seviyorum ve bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum."

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SON DAKİKA - Donald Trump'tan suikast girişimiyle ilgili yeni açıklama: Korkmayacağız, meydan okuyacağız
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