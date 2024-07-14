SON DAKİKA - Donald Trump’tan suikast girişimiyle ilgili yeni açıklama: Korkmayacağız, meydan okuyacağız

Trump yaptığı yeni açıklamada ise şunları kaydetti:

KORKMAYACAĞIZ, MEYDAN OKUYACAĞIZ

"Dünkü düşünceleriniz ve dualarınız için herkese teşekkür ederim, zira düşünülemez olanın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı. Korkmayacağız, bunun yerine İnancımızda dirençli ve kötülük karşısında meydan okuyan olarak kalacağız. Sevgimiz diğer kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Yaralananların iyileşmesi için dua ediyor ve korkunç bir şekilde öldürülen vatandaşımızın anısını kalbimizde yaşatıyoruz."