SON DAKİKA | Donald Trump’a suikast girişimi dünyayı sarstı: Saldırganın kimliği tespit edildi! İşte şoke eden görüntüsü...

SALDIRGANIN KİMLİĞİ DUYURULDU

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

FBI'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı saldırının failinin kimliği duyuruldu.