Giriş Tarihi: 14.07.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
09:16
SON DAKİKA | Donald Trump'a suikast girişimi dünyayı sarstı: Saldırganın kimliği tespit edildi! İşte şoke eden görüntüsü...
Son dakika haberi: ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunuldu. Saldırının ardından Donald Trump kulağından yaralanırken, saldırgan ise etkisiz hale getirildi. FBI, dünyayı şoke eden olayla ilgili soruşturma yürütürken saldırganın kimliği de belirlendi. Suikast girişiminde bulunan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu öğrenildi.