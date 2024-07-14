Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Donald Trump'a suikast girişimi dünyayı sarstı: Saldırganın kimliği tespit edildi! İşte şoke eden görüntüsü...
Giriş Tarihi: 14.07.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 09:16

SON DAKİKA | Donald Trump'a suikast girişimi dünyayı sarstı: Saldırganın kimliği tespit edildi! İşte şoke eden görüntüsü...

Son dakika haberi: ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunuldu. Saldırının ardından Donald Trump kulağından yaralanırken, saldırgan ise etkisiz hale getirildi. FBI, dünyayı şoke eden olayla ilgili soruşturma yürütürken saldırganın kimliği de belirlendi. Suikast girişiminde bulunan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Donald Trump’a suikast girişimi dünyayı sarstı: Saldırganın kimliği tespit edildi! İşte şoke eden görüntüsü...

Son dakika... ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen silahlı saldırı dünya gündemini sarstı. Donald Trump, seçim mitingi sırasında duyulan silah sesine benzer patlama ile sağ kulağından yaralandı, Trump'ı korumalar kürsüden indirdi.

SON DAKİKA | Donald Trump’a suikast girişimi dünyayı sarstı: Saldırganın kimliği tespit edildi! İşte şoke eden görüntüsü...

Saldırganın çatıdaki şoke eden görüntüsü de böyle kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Donald Trump’a suikast girişimi dünyayı sarstı: Saldırganın kimliği tespit edildi! İşte şoke eden görüntüsü...

SALDIRGANIN KİMLİĞİ DUYURULDU

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

FBI'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı saldırının failinin kimliği duyuruldu.

SON DAKİKA | Donald Trump’a suikast girişimi dünyayı sarstı: Saldırganın kimliği tespit edildi! İşte şoke eden görüntüsü...

Açıklamada, silahlı saldırganın "Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.

SON DAKİKA | Donald Trump’a suikast girişimi dünyayı sarstı: Saldırganın kimliği tespit edildi! İşte şoke eden görüntüsü...

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini belirterek, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." dedi.

Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.

SON DAKİKA