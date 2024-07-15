Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı AHaber’e konuştu: Bu ülkede Ömer’ler bitmez!

"BÜTÜN DÜNYA ŞUNU BİLMELİ Kİ BU ÜLKEDE ÖMER'LER BİTMEZ"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Zekai Aksakallı; "İhanet şebekelerinin ülkemizin istiklaline, geleceğine ihanetlerinin 8. yıldönümü. Ülkesinin istikbali için şahadete yürüyen Ömer Halisdemir'in de 8. şehadet yılı. Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömer'ler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışarıdaki ihanet şebekeleri, içerideki bunların uzantıları hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım. Bu millet istikbaline aşık, bu uğurda şehadete uğrayan nice Ömer'ler yetiştiren bir millet. Ömer'imin şahadetini kutluyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için şahadete eren bütün şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.